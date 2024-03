13-jähriges Kind von Auto angefahren

Nr. 0605

Bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Märkisches Viertel ist gestern Nachmittag ein Kind verletzt worden. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge befuhr ein 80-jähriger Mann gegen 14.30 Uhr mit einem Auto der Marke Honda die Finsterwalder Straße in Richtung Wilhelmsruher Damm, als das 13-jährige Mädchen von rechts auf die Fahrbahn getreten sein soll. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Rettungskräfte brachten das Mädchen mit diversen Verletzungen, unter anderem am Kopf, in ein Krankenhaus. Dort musste es operiert werden und verblieb stationär. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).