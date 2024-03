Seniorin im Bus verletzt – Fahrer flüchtet

Nr. 0602

Gestern Vormittag kam es in Buckow zu einem Unfall, bei dem eine 81-jährige Frau verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen bremste ein unbekannter Autofahrer, der vor einem Bus der BVG die Fritz-Erler-Allee in Richtung Johannisthaler Chaussee befuhr, aus bislang unbekannten Gründen so stark ab, dass der 52-jährige Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Die 81-Jährige, die in dem Bus saß, verletzte sich an ihrem Kopf und an ihrer Hüfte. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Weitere Fahrgäste wurden nicht verletzt. Der Fahrer des Pkw entfernte sich anschließend in Richtung Johannisthaler Chaussee vom Unfallort. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd).