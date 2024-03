Streit zweier Kraftfahrer eskaliert

Nr. 0598

Bei einem Streit zwischen zwei Kraftfahrern gestern Abend in Buckow, erlitt einer von beiden eine Verletzung im Gesicht. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein 22-Jähriger gegen 21.30 Uhr auf der Kestenzeile in zweiter Reihe, verließ das Fahrzeug und betrat ein Wohnhaus. Dadurch versperrte er einem 48-Jährigen, der mit seinem Auto aus einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand fahren wollte, den Weg. Um auf sich und die Situation aufmerksam zu machen, hupte der 48-Jährige, bis der 22-Jährige wieder auf der Straße erschien. Dort entbrannte ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der Ältere eine Schreckschusswaffe auf den Jüngeren gerichtet haben soll. Der 22-Jährige hingegen soll diesem mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 48-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige, der eine Verletzung an einer Hand erlitt, verzichtete auf eine ärztliche Behandlung. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).