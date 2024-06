Nach sexueller Belästigung eines Kindes - Gesuchter stellt sich

Nr. 1184

Am heutigen Tag meldete sich der Gesuchte bei der Polizei. Es handelt sich um einen 60-Jährigen. Die weiteren Ermittlungen eines Fachkommissariats des Landeskriminalamts Berlin dauern an.

Erstmeldung Nr. 0624 vom 26. März 2024: Mann nach sexueller Belästigung eines Kindes gesucht – Polizei bittet um Mithilfe

Mit der Veröffentlichung von Fotos sucht die Polizei Berlin nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Der Unbekannte befand sich am Freitag, den 25. August 2023, gegen 12.25 Uhr in Steglitz in einem Bus der Linie 282 in Richtung Schloßstraße. Zu dieser Uhrzeit war der Bus an der Gritzner- Ecke Schildhornstraße. Der Gesuchte soll sich neben ein Kind gesetzt, dessen Schulter gestreichelt und es ins Ohr flüsternd gefragt haben, wo es wohne und ob es allein unterwegs sei. Der Aufforderung, dies zu unterlassen, kam der Tatverdächtige nicht nach, sondern streichelte anschließend noch den Oberschenkel des Kindes. Das Kind hat daraufhin den Bus verlassen.