Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0595

Gestern Abend kam es in Mitte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll ein 63-jähriger Radfahrer gegen 19.30 Uhr die Friedrichstraße von der Mittelstraße kommend in Richtung Behrenstraße befahren haben. Im weiteren Verlauf soll ein 65-jähriger Berufskraftfahrer, der zuerst mit einem Auto hinter dem 63-Jährigen unterwegs gewesen sein soll, zu dem Radfahrer aufgeschlossen und nun neben ihm gefahren sein. Dadurch soll der Jüngere immer weiter nach rechts abgedrängt und schließlich vom rechten Außenspiegel des Wagens berührt worden sein. Im Anschluss stürzte der Radfahrer und erlitt Verletzungen an einem Bein. Rettungskräfte versorgten seine Wunde am Ort und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 65-Jährige und sein 44-jähriger Fahrgast blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) geführt.