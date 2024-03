Nr. 0594

In der vergangenen Nacht kam es in Wilhelmstadt auf einem Parkplatz zu einer Explosion in einem geparkten Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein

Land Rover auf einem Parkplatz in der Wilhelmstraße gegen 23.15 Uhr durch eine Explosion stark beschädigt worden. Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Hintergründe zur Tat insbesondere zu den mutmaßlichen Tätern, dauern an.