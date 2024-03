Toter Mann bei Löscharbeiten gefunden

Nr. 0593

Bei einem Wohnungsbrand gestern Mittag in Wilhelmstadt ist der mutmaßliche Mieter ums Leben gekommen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen bemerkte eine Nachbarin das Feuer gegen 12.45 Uhr in einer Erdgeschosswohnung des Gebäudes im Tiefwerderweg. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Mann, für den jede Hilfe zu spät kam. Mutmaßlich dürfte es sich bei ihm um den 65-jährigen Mieter der Wohnung handeln. Aufgrund des Feuers wurden neben der Brandwohnung auch drei weitere Wohnungen so stark beschädigt, dass sie vorerst unbewohnbar sind. Eine Mieterin kam wegen einer Rauchgasintoxikation in eine Klinik und wurde dort stationär aufgenommen. Nach aktuellem Stand dürfte das Feuer durch Fahrlässigkeit entstanden sein. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.