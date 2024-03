Mutmaßlichen Drogenkurier flüchtet vor der Polizei

Nr. 0590

Einsatzkräfte in Zivil wurden in der vergangenen Nacht in Britz auf einen Autofahrer aufmerksam, der sein Fahrzeug in der zweiten Reihe parkte. Als sie den 28-jährigen Fahrer gegen 20 Uhr in der Jahnstraße überprüfen wollten, ergriff dieser die Flucht, indem er mit dem Fahrzeug auf den Polizeibeamten zusteuerte, der sich auf der Straße zur Überprüfung befand. Der Polizeibeamte sprang zurück in das Dienstfahrzeug und konnte dadurch einen Zusammenstoß vermeiden. Anschließend fuhr der Mann auf einen Mieterparkplatz. Die Polizisten eilten mit Blaulicht und Martinshorn hinterher. Als der 28-Jährige feststellte, dass es sich hierbei um eine Sackgasse handelt, setzte er seinen Wagen zurück, prallte mit diesem auf das Einsatzfahrzeug und kam zum Stehen. Der Tatverdächtige flüchtete aus dem Fahrzeug und die Polizisten folgten ihm zu Fuß. Bei der Verfolgung verlor der Tatverdächtige sein Handy und konnte vorerst entkommen. Anschließend durchsuchten die Einsatzkräfte den offenstehenden Wagen des jungen Mannes und fanden Betäubungsmittel. Durch weitere Ermittlungen konnte der Tatverdächtige identifiziert werden, woraufhin eine Wohnungsdurchsuchung richterlich angeordnet wurde. Da sich der Tatverdächtige dort nicht aufhielt, suchten die Einsatzkräfte mit Erfolg in weiteren Lokalitäten nach dem Tatverdächtigen. Der Mann wurde in einem Café in der Frankfurter Allee festgenommen. Vier Beamte erlitten bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge Verletzungen, verblieben aber im Dienst. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Fahrzeug des 28-Jährigen wurde beschlagnahmt. Der 28-Jährige wurde in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und für ein Fachkommissariat der der Polizeidirektion 5 (Süd) eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.