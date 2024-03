Raub mit politischem Hintergrund

Nr. 0589

Gestern Mittag griffen zwei Unbekannte in Moabit zwei Männer an und beraubten einen von ihnen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich der 23- Jährige und sein 25 Jahre alter Begleiter gegen 12.50 Uhr im U-Bahnhof Turmstraße auf. Dort wurden sie, der Beschreibung nach, von Jugendlichen angesprochen und gefragt, warum sie sich in indischer Sprache unterhielten. Dann wurden sie unvermittelt in Schwitzkästen genommen und festgehalten. Dabei riss der eine Angreifer dem 23-Jährigen die Halskette vom Hals und versuchte dann ihm auch den Ohrring zu entreißen. Letzteres gelang nicht. Während des Angriffs riefen die Unbekannten anti-israelische Sprüche. Den Attackierten gelang es anschließend, sich aus den Schwitzkästen zu befreien und sich in einen einfahrenden Zug zu retten. Anschließend begaben sich die beiden Männer zu einem Polizeiabschnitt und zeigten das Geschehene an. Der 25-Jährige klagte über Schmerzen am Hals. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.