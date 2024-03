Schmuck von Seniorin entrissen

Nr. 0588

Gestern Nachmittag raubte ein Unbekannter den Schmuck einer Seniorin in Gropiusstadt. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll die 71-Jährige gegen 17.30 Uhr zu Fuß auf dem Wermuthweg unterwegs gewesen sein, als sich plötzlich ein unbekannter Mann vor sie gestellt, ihre am Hals getragenen Ketten gegriffen und an diesen gezogen haben soll. Nachdem sich zwei Ketten gelöst haben, soll der Mann diese an sich genommen und geflüchtet sein. Zeuginnen und Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte suchten noch im Nahbereich nach dem Mann, konnten ihn allerdings nicht mehr finden. Die Seniorin erlitt Verletzungen am Hals, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.