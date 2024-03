Mann angefahren, geschlagen und beleidigt

Nr. 0586

Gesten Abend wurden Einsatzkräfte nach Wedding alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 27-jähriger Mann gegen 21.30 Uhr auf dem Gehweg der Sparrstraße unterwegs gewesen sein, als aus einer Gruppe von circa 15 Jugendlichen und Heranwachsenden ein Tatverdächtiger mit einem E-Scooter auf ihn zugefahren sei. Der Unbekannte habe den 27-Jährigen zunächst mit dem E-Scooter mehrere Runden umfahren und sei dann frontal auf ihn zugesteuert. Hier habe der Fahrer den E-Scooter derart beschleunigt, um davon herunterzuspringen und das Gefährt selbstständig weiter auf den 27-Jährigen fahren zu lassen. Bei dem Zusammenstoß sei der angefahrene Mann zu Boden gestürzt und schlug mit dem Hinterkopf auf. Als der Verletzte wieder aufgestanden sei, versuchte der Fahrer, ihn zu treten. Da dies jedoch nicht gelang, haben mehrere aus der Gruppe den Verletzten festgehalten und beleidigt. Anschließend habe ein weiterer Tatverdächtiger den 27-Jährigen mehrmals mit der Hand gegen den Kopf geschlagen. Dieser konnte sich schließlich befreien und davonrennen. Er erlitt ein Kopfplatzwunde und Hämatome am Schienbein, lehnte jedoch eine Behandlung durch Rettungskräfte ab. Alarmierte Polizeikräfte haben zwei der Heranwachsenden im Alter von 20 und 18 Jahren sowie einen 15-jährigen Jugendlichen aus der Gruppe in der Nähe angetroffen und überprüft. Sie konnten anschließend ihren Weg fortsetzen. Der 20-Jährige hat dabei die polizeilichen Maßnahmen gestört und die Einsatzkräfte beleidigt. Als diese den Störenden festnehmen wollten, rannte er weg. Der junge Mann wurde jedoch von den Polizeikräften eingeholt und nach erneutem Widerstand festgenommen. Es wurde keine Einsatzkraft verletzt. Die Polizistinnen und Polizisten brachten ihn für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam. Anschließend durfte er seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.