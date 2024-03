Nr. 0585

Gestern Morgen wurden auf einem Friedhof in Wilmersdorf beschädigte Grabsteine festgestellt. Gegen 8 Uhr bemerkte der Friedhofsleiter der Einrichtung in der Berliner Straße die offenbar mit Ölfarbe beschmierten Steine, insgesamt 44 Stück, sechs beschmierte Sitzbänke und eine beschmierte Hauswand. Die Ermittlungen dazu dauern an.