Mehrere Kleinbrände in der Nacht

Nr. 0583

In der vergangenen Nacht mussten Polizei und Feuerwehr zu mehreren Kleinbränden in Neukölln ausrücken. Zunächst brannte ein Stuhl kurz vor 1 Uhr in der Wildenbruchstraße. Polizeikräfte erstickten die Flammen mit einem Feuerlöscher. Etwa 15 Minuten später brannte in der Laubestraße ein mobiles Toilettenhäuschen aus. Das Feuer griff auf ein daneben geparktes Auto über, welches in der Folge erheblich beschädigt wurde. Durch die Hitzestrahlung wurden mehrere Jalousien und Fenster eines Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Gegen 2.30 Uhr brannte eine weitere Toilettenkabine in der Karlsgartenstraße, welche dabei beschädigt und ebenfalls von der Feuerwehr gelöscht wurde. Wenige Minuten darauf wurde die Fassade eines Mehrfamilienwohnhauses in der Erlanger Straße aufgrund zwei brennender Mülltonnen beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf Wohnungen konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindern. In allen Fällen wurde niemand verletzt. Derzeit wird von Vorsatztaten ausgegangen. Das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.