Festnahme nach Raub auf Spätkauf

Nr. 0582

In der vergangenen Nacht wurde in Fennpfuhl ein Spätverkaufsladen überfallen. Nach bisherigen Ermittlungen betrat gegen 0.30 Uhr ein 36 Jahre alter Mann vermummt und mit einem Vorschlaghammer bewaffnet das Geschäft in der Möllendorffstraße und forderte einen 60-jährigen Mitarbeiter zur Herausgabe von Geld auf. Nachdem der Tatverdächtige die Beute erhalten hatte, verließ er den Laden und floh in Richtung Landsberger Allee. Anhand von Zeugenaussagen und nach Sichtung der Videoüberwachung konnte der Verdächtige als ein bekannter Stammkunde des Spätkaufgeschäfts von dem 60-Jährigen und dem 26-jährigen Geschäftsinhaber erkannt werden. Noch während des Polizeieinsatzes kam der 36-Jährige zum Tatort zurück, um sich Zigaretten zu kaufen, und wurde von den Einsatzkräften festgenommen. Eine Durchsuchung des Tatverdächtigen und dessen Wohnung führte zum Auffinden der mutmaßlichen Tatwaffe sowie der Tatkleidung, eines Teleskopschlagstocks und des Raubgutes. Im Anschluss kam der 36-Jährige zur Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend der Kriminalpolizei überstellt. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weiteren Ermittlungen. Der Festgenommene soll heute im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgestellt werden.