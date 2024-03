Zusammenstoß zwischen Motorroller und Auto - Zwei Verletzte

Nr. 0580

Gestern Abend sind bei einem Verkehrsunfall in Grunewald eine Frau und ein Mann verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 83-Jährige gegen 21.20 Uhr mit ihrem VW in der Koenigsallee in Richtung Delbrückstraße unterwegs. Einige Meter hinter der Erdener Straße soll sie die Kontrolle über den Wagen verloren haben, prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW und schleuderte dann mit dem VW in den Gegenverkehr. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Rollerfahrer, der daraufhin auf die Fahrbahn stürzte. Während der 49 Jahre alte Zweiradfahrer nach einer ambulanten Behandlung seiner Kopfverletzungen das Krankenhaus wieder verlassen konnte, brachten Rettungskräfte die Seniorin mit Kopf- und Oberkörperverletzungen zur stationären Behandlung in eine andere Klinik. Darüber hinaus stellten Polizeikräfte bei der 83-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft fest, woraufhin ihr Blut abgenommen wurde. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.