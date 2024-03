Fahrscheinkontrolleurin in den Arm gebissen

Nr. 0578

Gestern Nachmittag wurde bei einer Fahrscheinkontrolle in Gesundbrunnen eine Kontrolleurin verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand wollte die 43-Jährige gegen 14.30 Uhr den Fahrschein eines 26 Jahre alten Fahrgasts in einem Zug der U-Bahnlinie U8 in Fahrtrichtung Wittenau kontrollieren. Einen Fahrschein konnte der Mann jedoch nicht vorlegen. Daraufhin stiegen die Kontrolleurin, eine 37 Jahre alte Kollegin und ein 20-jähriger Kollege zusammen mit dem Fahrgast am U-Bahnhof Gesundbrunnen aus. Plötzlich soll der 26-Jährige der 43-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Der Attackierten gelang es mit Hilfe ihrer Kollegin und ihres Kollegen, den Angreifer zu Boden zu bringen und ihn dort festzuhalten. Am Boden soll der Mann dann noch in einen Arm der Kontrolleurin gebissen haben. Im Anschluss wurde der Festgehaltene den alarmierten Polizeikräften übergeben. Eine ärztliche Versorgung am Ort war nicht erforderlich. Nach Beendigung aller Maßnahmen wurde der Tatverdächtige am Bahnhof entlassen. Die weitere Bearbeitung übernimmt das Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 18.