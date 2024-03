Fußgängerin durch Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0577

Heute Vormittag ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall im Märkischen Viertel verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 29 Jahre alte Autofahrerin gegen 9.35 Uhr vom Wilhelmsruher Damm rechts in die Schorfheidestraße abbiegen. Beim Abbiegen mit dem Toyota fuhr sie die 61-jährige Fußgängerin im Bereich der Fußgängerfurt an. Zunächst prallte die Fußgängerin auf die Motorhaube und wurde dann auf die Fahrbahn geschleudert. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 61-Jährige mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.