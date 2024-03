Zu schnell auf der Stadtautobahn unterwegs - Fahrzeuge und Führerschein beschlagnahmt

Charlottenburg-Wilmersdorf / Tempelhof-Schöneberg

Gestern Abend stoppten zivile Polizeikräfte zwei Autofahrer in Schöneberg und in Charlottenburg-Nord, nachdem diese mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Stadtautobahn unterwegs gewesen waren. Die Verkehrskräfte bemerkten gegen 21 Uhr in Höhe der Autobahnausfahrt Spandauer Damm in Westend einen Renault und einen Mercedes, die in Richtung Autobahnkreuz Schöneberg rasten und sich offenbar ein Rennen lieferten. Dabei wurde einer der beiden Wagen mit 155 km/h bei erlaubten 60 Stundenkilometern gemessen. Bei ihrem Rennen überholten die beiden Autofahrer andere Verkehrsteilnehmende rechts, hielten keine Abstände zu anderen Fahrzeugen ein und fuhren sehr rücksichtlos. An der Ausfahrt Grazer Damm verließ der Mercedes-Fahrer dann die Autobahn, wurde dort von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Der Renault-Fahrer fuhr in der Zwischenzeit weiter. Alarmierte Unterstützungskräfte entdeckten den Renault etwas später auf der Stadtautobahn in Höhe der Ausfahrt Beusselstraße. Sie stoppten den Wagen und kontrollierten den Fahrer. Die Verkehrskräfte beschlagnahmten sowohl den Wagen des 38 Jahre alten Mercedes-Fahrers als auch das Auto des 21-jährigen Renault-Fahrers. Zusätzlich wurde der Führerschein des 38-Jährigen beschlagnahmt. Der 21-Jährige konnte zum Zeitpunkt der Überprüfung keinen Führerschein vorweisen, soll aber im Besitz einer gültigen Erlaubnis sein. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) übernimmt die weitere Bearbeitung.