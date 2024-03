Mann mit Messer attackiert - Mutmaßlicher Täter festgenommen

Spandau / Reinickendorf

Nr. 0575

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Mann in Hakenfelde durch Messerstiche verletzt. Nach ersten Erkenntnissen sei es gegen 23.45 Uhr in der Streitstraße zunächst zu einer Auseinandersetzung gekommen. Hierbei soll der 32-Jährige mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und mehrmals in den Rücken gestochen worden sein. Mehrere Zeugen aus einem nahe gelegenen Spätkauf wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam. Sie leisteten Erste Hilfe bei dem 32-Jährigen und alarmierten die Rettungskräfte. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen. Die Einsatzkräfte nahmen den 41-jährigen mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung in Reinickendorf fest. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden Beweismittel und mutmaßliche Tatmittel gefunden. Der 41-Jährige wurde in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und für die Fachdienststelle der Direktion 2 (West) eingeliefert. Die Ermittlungen, insbesondere die Entscheidung über den Erlass eines Haftbefehls sowie zu etwaigen Komplizen, dauern an.