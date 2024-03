Fassade besprüht

Nr. 0574

Unbekannte besprühten heute früh in Mitte ein Gebäude. Ein Zeuge bemerkte gegen 3.40 Uhr zwei Personen, die in der Friedrichstraße orangene Farbe aus einem Feuerlöscher an der Glasfront des Geschäftshauses verteilten. Als das Duo den Mann bemerkte, flüchteten die beiden Vermummten mit Fahrrädern in Richtung Leipziger Straße. Alarmierte Einsatzkräfte stellten den zurückgelassenen Feuerlöscher sicher. Da eine politische Tatmotivation nicht auszuschließen ist, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.