Mann bei Überfall verletzt

Mitte/Pankow

Nr. 0573

Zu einem Überfall kam es in der vergangenen Nacht in Mitte. Nach Angaben des Betroffenen sei dieser gegen 23.30 Uhr die Zolastraße entlanggelaufen, als ihn ein entgegenkommender Unbekannter am Nacken gepackt und mit sich gezogen habe. Kurz sollen drei weitere Männer hinzugekommen sein und alle vier sollen ihn geschlagen und getreten haben. Danach sei er in ein Fahrzeug gezogen worden. Nachdem ihm Kopfhörer und Handy abgenommen worden sein sollen, endete die Fahrt in der Bahnhofstraße in Blankenfelde, wo der 29-Jährige flüchten konnte. Er kam mit diversen Gesichtsfrakturen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts hat die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.