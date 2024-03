Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0572

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Neukölln ist ein Radfahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 31-Jährige kurz vor 20 Uhr mit seinem Fahrrad den Mariendorfer Weg und wollte links in die Hermannstraße abbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Renault, mit dem ein 24-Jähriger in der Hertastraße unterwegs war und geradeaus seine Fahrt im Mariendorfer Weg fortsetzen wollte. In der Folge des Zusammenstoßes prallte der Radfahrer zunächst mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürzte dann auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) ermittelt.