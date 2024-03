Fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen

Nr. 0569

Gestern Abend zeigte ein Mann auf einem Polizeiabschnitt an, von einem Unbekannten in Britz beleidigt und geschlagen worden zu sein. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 27-jährige Mann gegen 18.10 Uhr in einer Bahn der Linie U7 in Richtung Rudow unterwegs gewesen sein, als ihn der Unbekannte zuerst fremdenfeindlich beleidigt und anschließend an der Station Grenzallee aus der Bahn gestoßen haben soll. Dort soll der Angreifer den 27-Jährigen zu Boden gebracht und so lange mit den Fäusten auf ihn eingewirkt haben, bis ein Passant dazwischengegangen sein soll. Im weiteren Verlauf sollen sowohl der 27-Jährige als auch der Tatverdächtige zurück in die Bahn gestiegen und gemeinsam bis zur Station Blaschkoallee gefahren sein, an welcher der Schläger dann ausgestiegen sein soll. Auf der Fahrt soll es zu keinen weiteren Vorkommnissen gekommen sein. Der Anzeigende erlitt Verletzungen am Kopf sowie an einem Arm, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.