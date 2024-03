Nr. 0567

Heute früh kam es in Hellersdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen drei Männer, bei denen es sich um Mitarbeitende eines Clubs handeln soll, gegen 4.30 Uhr auf ihrem Heimweg über die Stendaler Straße von einer größeren Personengruppe angegriffen und verletzt worden sein. Das Trio soll aus der Gruppe heraus zuerst mit Faustschlägen und Tritten attackiert worden sein. Im weiteren Verlauf sollen dazu auch Stühle zum Einsatz gekommen sein. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Alarmierte Einsatzkräfte suchten im Nahbereich nach den Flüchtenden, konnten sie allerdings nicht mehr finden. Zwei der drei Männer, ein 41-Jähriger und ein 62-Jähriger, erlitten Verletzungen am Kopf und wurden von Rettungskräften ambulant am Ort behandelt. Der Dritte, ein 47-Jähriger, kam mit multiplen Verletzungen in ein Krankenhaus, in welchem er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen soll es wenige Stunden vor dem Vorfall zu einem Streitgespräch zwischen dem Trio und einer Frau sowie einem Mann in dem Club gekommen sein, in deren Folge das Paar die Diskothek verlassen musste. Die Prüfung eines Zusammenhangs ist Bestandteil der weiteren, noch andauernden Ermittlungen, die von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen wurden.