Objektschützer der Polizei bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0566

In der vergangenen Nacht wurde ein Objektschützer der Polizei bei einem Verkehrsunfall in Zehlendorf verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand war der Mitarbeiter mit seinem Dienstfahrzeug gegen 3 Uhr in der Onkel-Tom-Straße unterwegs, als er nach bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen parkende Fahrzeuge geriet. Dadurch wurden sein Dienstwagen sowie insgesamt vier Autos beschädigt. Er erlitt Verletzungen an einer Hand und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.