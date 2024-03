Jugendlicher angegriffen und verletzt

Nr. 0565

In der vergangenen Nacht griffen zwei bisher Unbekannte einen Jugendlichen in Hakenfelde an. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 17-Jährige gegen 0.30 Uhr im Maselakepark unterwegs, als er von zwei Männern angesprochen wurde. Einer des Duos schlug anschließend auf ihn ein und der andere fügte ihm eine Stichverletzung am Rumpf zu. Anschließend flüchteten die Männer. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.