Wohnung brannte - Festnahme

Nr. 0564

Heute früh brannte in Wannsee eine Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen hörten Anwohnerinnen und Anwohner der Straße Am Kleinen Wannsee gegen 4.10 Uhr zunächst einen lauten Knall, entdeckten kurz darauf eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss und alarmierten daraufhin Feuerwehr sowie Polizei. Feuerwehrkräfte löschten die zwischenzeitlich in Vollbrand stehende Wohnung. In der Nähe des Brandorts wurde der 35 Jahre alte Wohnungsmieter vorläufig festgenommen. Er hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten und wurde zunächst in einem Krankenhaus behandelt. Anschließend brachten Polizeikräfte den Mann in einen Polizeigewahrsam und übergaben ihn den Ermittlerinnen und Ermittlern eines Brandkommissariats des Landeskriminalamts Berlin. Die Ermittlungen dauern an.