Nr. 0563

In der vergangenen Nacht hat ein Mann in Mitte Fensterscheiben beschädigt. Nach bisherigem Kenntnisstand hörte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter des Rathauses Mitte in der Karl-Marx-Allee gegen 2 Uhr mehrere laute Knallgeräusche. Als sich der 42 Jahre alte Angestellte vor das Gebäude begab, entdeckte er den Mann, der offenbar die Scheiben beschädigt hatte und der nach Ansprechen sofort flüchtete. Insgesamt wurden neun Beschädigungen an den Fensterscheiben des Rathauses festgestellt. Die Ermittlungen dauern an.