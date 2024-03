Raub im Tiergarten

Nr. 0562

Gestern Mittag wurde ein Mann von zwei Unbekannten in einem Park im Ortsteil Tiergarten überfallen. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass sich ein 77-Jähriger gegen 13 Uhr auf dem Bremer Weg in einer Grünanalage aufhielt, als er von zwei Männern angesprochen worden sein soll. Die beiden Unbekannten sollen den Senior angegriffen und geschlagen haben, so dass er das Bewusstsein verloren haben soll. Als er das Bewusstsein wiedererlangte, bemerkte er das Fehlen seines Portemonnaies sowie seiner Schlüssel. Der 77-Jährige erlitt Kopfverletzungen, wollte diese aber zunächst nicht behandeln lassen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.