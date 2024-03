Verletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall

Nr. 0561

Gestern Nachmittag wurde in Steglitz eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen habe eine 75-Jährige Autofahrerin gegen 16.15 Uhr an einer roten Ampel in der Lauenburger Straße Ecke Bergstraße gewartet, um nach links in die Bergstraße abzubiegen. Nachdem die Ampel auf Grün wechselte, bog sie mit ihrem Wagen ab und erfasste dabei eine 73-jährige Fußgängerin im Bereich der Fußgängerfurt, die dadurch zu Boden ging und eine Beinfraktur erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.