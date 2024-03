Brand auf Firmengelände an der A 100

Nr. 0558

Auf einem Firmengelände an der Autobahnerweiterung der A 100 in Neukölln standen heute früh mehrere Baufahrzeuge in Flammen. Polizeikräfte stellten gegen 4 Uhr in der Kiefholzstraße ein Feuer fest, bei dem insgesamt neun Lkw beschädigt wurden. Davon brannten sechs Fahrzeuge vollständig aus. Weitere Schäden konnten durch die alarmierte Feuerwehr verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung übernommen.