Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0555

Gestern Nachmittag kam es in Reinickendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Autofahrer. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll ein 34-jähriger Mann gegen 14.50 Uhr mit seinem Toyota die Lindauer Allee in Richtung Residenzstraße befahren haben, als er von einem 22-jährigen Motorradfahrer auf der Kreuzung Aroser Allee/Lindauer Allee überholt wurde. Dabei kollidierte der Zweiradfahrer mit dem Toyota, verlor die Kontrolle über seine Maschine, fuhr gegen die Mittelinsel und überschlug sich. Das Motorrad kam hinter der Mittelinsel auf dem Mittelstreifen zum Liegen. Bei dem Sturz erlitt der Fahrer Verletzungen an einem Bein sowie an einer Schulter und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 34-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.