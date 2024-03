Schwerverletzter nach Unfall auf dem Motorrad

Nr. 0554

Gestern Abend wurde in Lichtenrade ein Motorrad von einem Auto erfasst und der Motorradfahrer dabei schwer verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 16-Jähriger gegen 18.15 Uhr auf einem Motorrad auf der Groß-Ziethener-Straße in Richtung Lichtenrader Damm unterwegs, als vor ihm von rechts kommend ein 51-jähriger Toyota-Fahrer von einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn fuhr. Auf der Fahrspur habe sich der Toyota dann quer zur Fahrrichtung gestellt, um zu wenden und die Groß-Ziethener-Straße in Richtung Karl-Marx-Straße zu befahren. Während des Wendemanövers setzte der 51-Jährige zurück. Zeugenaussagen zufolge traf er dabei mit dem Heck seines Autos das Zweirad des 16-Jährigen und es kam zum Unfall. Durch Zeugen alarmierte Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die weitere Bearbeitung übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd).