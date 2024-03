Festnahme nach Einbruch

Nr. 0553

Zivilkräfte der Polizeidirektion 2 (West) nahmen gestern Mittag in Spandau zwei Frauen nach einem Einbruch fest. Das Duo soll nach bisherigen Ermittlungen gegen 11.40 Uhr in eine Wohnung im Elsflether Weg eingebrochen sein und dort Bargeld entwendet haben. Der 64-jährige Bewohner der Wohnung kam gerade nach Hause und sah die beiden Frauen das Wohnhaus verlassen. Polizeibeamte in Zivil entdeckten das Duo in einem Fahrzeug. Die beiden Frauen im Alter von 39 und 44 Jahren wurden festgenommen und kamen für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam. Sie werden am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.