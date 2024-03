Geldautomat gesprengt

Nr. 0552

Heute früh sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in Buch. Gegen 3 Uhr nahm ein Sicherheitsmitarbeiter einen ausgelösten Alarm in der Wiltbergstraße wahr und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten in einer dortigen Bankfiliale einen Geldautomaten feststellen, der beschädigt war. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Auch wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.