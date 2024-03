Alle Tatverdächtigen zu gefährlicher Körperverletzung identifiziert

Nr. 0631

Nachdem sich ein 24-jähriger Tatverdächtiger bereits kurz nach Veröffentlichung der Fahndung zu einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Alexanderplatz vom 16. August 2022 gestellt hatte, konnten inzwischen auch die weiteren Gesuchten identifiziert werden. Zwei 17-Jährige wurden im Rahmen der Ermittlungen namhaft gemacht, ein 19 Jahre alter Heranwachsender stellte sich daraufhin selbst.

Erstmeldung Nr. 0549 vom 13.03.2024: Tatverdächtige nach gefährlicher Körperverletzung gesucht – Polizei bittet um Mithilfe

Mit der Veröffentlichung von Fotos sucht die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) nach vier Tatverdächtigen, die eine gefährliche Körperverletzung auf dem Alexanderplatz begangen haben sollen. Am Dienstag, den 16. August 2022, gegen 22.40 Uhr, kam es in einem Bus der Linie 248 zu Streitigkeiten zwischen vier Tatverdächtigen und einem damals 32-Jährigen. Als alle fünf an der Bushaltestelle Grunerstraße Ecke Dircksenstraße ausgestiegen sind, sollen die vier Tatverdächtigen den Mann geschlagen und getreten haben. Der Angegriffene erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf und Verletzungen im Schulterbereich. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.