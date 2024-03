Mutmaßlicher Räuber festgenommen

Nr. 0546

In der vergangenen Nacht kam es in Kreuzberg zu einem mutmaßlichen Raubüberfall. Nach bisherigen Ermittlungen sei ein 30-Jähriger gegen 0.45 Uhr in der Hasenheide auf einen 27-jährigen Mann zugegangen und habe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als der 27-Jährige die Herausgabe verweigerte, stieß ihn der mutmaßliche Räuber zu Boden, schlug mit einer Flasche auf den am Boden Liegenden, bedrohte ihn mit einem Messer und entriss ihm sein Bargeld aus einer Umhängetasche. Der Verletzte flüchtete und rannte in Richtung Hermannplatz. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 54 nahmen den Tatverdächtigen noch am Tatort fest und brachten ihn zur Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die Ermittlungen und stellt den Mann heute einem Haftrichter vor.