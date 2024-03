Mann auf E-Scooter bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0538

Gestern Vormittag kam es in Reinickendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem E-Scooter-Fahrer, bei dem der zuletzt Genannte verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 77-Jähriger gegen 11 Uhr mit seinem Auto einen Privatparkplatz in der Scharnweberstraße über eine Ausfahrt verlassen haben, als er mit einem 63-jährigen Mann kollidierte, der mit einem E-Scooter auf dem dortigen Gehweg vom Kurt-Schumacher-Damm kommend in Richtung Hechelstraße unterwegs gewesen sein soll. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 63-Jährige, erlitt eine Verletzung an einem Arm und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 77-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.