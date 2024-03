Mann von Schüssen getroffen und verstorben

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0530

Gestern Abend erlitt ein Mann in Kreuzberg Schussverletzungen und verstarb anschließend in einem Krankenhaus. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 44-Jährige gegen 20 Uhr in der Zimmerstraße zu Fuß unterwegs, als plötzlich Schüsse fielen. Der 44-Jährige wurde mehrmals getroffen und brach auf dem Gehweg zusammen. Passanten alarmierten Rettungskräfte und die Polizei. Mit einem Rettungswagen kam der Mann unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus, wo er anschließend verstarb. Die 5. Mordkommission hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, übernommen.