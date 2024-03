Verletzter Mann nach Raub

Nr. 0529

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Alt-Hohenschönhausen von zwei unbekannten Männern angegriffen und seiner Geldbörse beraubt. Nach bisherigem Kenntnisstand sprachen gegen 23.20 Uhr die Unbekannten zunächst den 43-Jährigen in der Roedernstraße an. Einer der beiden Männer packte ihn dann unvermittelt an der Jacke, während sein Mittäter ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Beim Versuch sich zu wehren, schlug ein Tatverdächtiger dem 43-Jährigen mit einer zerbrochenen Glasflasche mehrmals direkt auf den Hinterkopf. Anschließend raubten die Unbekannten das Portemonnaie des Verletzten und flüchteten. Hinzualarmierte Rettungskräfte brachten den 43-Jährigen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.