Mann vor Bar angeschossen

Nr. 0528

In Wilmersdorf hat ein bislang unbekannter Mann einem 57-Jährigen in der Nacht zum gestrigen Sonntag mutmaßlich mit einer Waffe mehrfach in ein Bein geschossen. Der verletzte Mann hatte sich mehrere Stunden nach dem Vorfall ins Krankenhaus begeben, weil die Blutung nicht stoppte, und Anzeige bei der Polizei erstattet. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 57-Jährige gegen 2.30 Uhr allein in eine Bar in der Paulsborner Straße gegangen und dort mit einem Unbekannten in Streit geraten. Den Angaben des Mannes zufolge sei man nach draußen gegangen, um den Konflikt dort zu klären. Dabei habe sich von hinten ein weiterer Mann genähert und dem 57-Jährigen mehrfach in einen Fuß und in ein Bein geschossen. Beide unbekannten Männer hätten sich dann vom Ort entfernt. Der Angeschossene, der angab, zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung alkoholisiert gewesen zu sein, ließ sich zunächst von seiner Frau abholen und nach Hause bringen, da er das Ausmaß seiner Verletzung am Anfang nicht einschätzen konnte. Später begab er sich in eine Notaufnahme. Dort stellte ein Arzt in einem Fuß Reste von Projektilteilen fest sowie oberflächliche Verletzungen an einem Unterschenkel. Der Mann verblieb zur stationären Behandlung im Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung mit Schusswaffe dauern an.