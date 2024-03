Festnahme nach Verdacht des Betäubungsmittelhandels

Nr. 0507

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeikräfte in Kreuzberg einen Mann fest, der im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Zivilpolizisten der 35. Einsatzhundertschaft überprüften gegen 23 Uhr den 19-Jährigen in der Prinzenstraße. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel und beschlagnahmten diese. Die anschließende Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel, darunter offenbar Methamphetamin, Ecstasy-Tabletten, Kokain und LSD. Während der polizeilichen Maßnahmen ging es dem Tatverdächtigen gesundheitlich schlechter, sodass Rettungskräfte hinzugerufen wurden, die ihn in ein Krankenhaus brachten. Nach Abschluss der Behandlung wurde der 19-Jährige für ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin eingeliefert. Er wird heute beim Ermittlungsgericht zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt.