Hitlergruß gezeigt, mit Waffe bedroht und Widerstand geleistet

Nr. 0503

Ein Mann soll gestern Nachmittag in Niederschöneweide zunächst einen Hitlergruß gezeigt und dann eine Frau mit einer Schusswaffe bedroht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben soll der 43-Jährige gegen 17 Uhr vor einem Imbiss an der Schnellerstraße Ecke Spreestraße den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben. Eine unbekannt gebliebene Frau habe ihn darauf angesprochen, woraufhin er eine Schusswaffe aus dem Hosenbund gezogen und auf die Frau gerichtet haben soll. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte waren weder der Tatverdächtige noch die Bedrohte am Ort. Durch einen Zeugenhinweis konnte der Tatverdächtige dann ermittelt werden. Im Anschluss begaben sich die Einsatzkräfte zur Wohnung des Tatverdächtigen und durchsuchten diese auf Anordnung eines Richters. Während der Maßnahmen kam der Tatverdächtige nach Hause und wurde von den Kräften festgenommen. Dabei leistete er Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten an einer Hand, der daraufhin seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Polizeikräfte die Schusswaffe, mit der der 43-Jährige offenbar die unbekannte Frau bedroht hatte. Hierbei handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Darüber hinaus entdeckten die Kräfte mutmaßliche Betäubungsmittel bei dem Mann und beschlagnahmten diese. Nach Abschluss der Maßnahmen brachten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.