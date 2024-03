Unbekannter Toter - Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Nr. 0497

Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht das Landeskriminalamt Berlin nach der Identität eines derzeit noch unbekannten toten Mannes. Der Unbekannte wurde am 15. Dezember 2023 in der Havel an der Insel Schwanenwerder tot aufgefunden. Bislang konnte der Verstorbene noch nicht identifiziert werden.

ungefähr 50 Jahre alt

ca. 178 cm groß

starke Brustbehaarung

Tattoo auf der linken Brust