Dieb auf Flucht von Auto erfasst

Nr. 0485

Gestern Abend wurde ein mutmaßlicher Dieb auf seiner Flucht von einem Auto in Kreuzberg erfasst. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll ein 46-jähriger Mann gegen 19 Uhr Kosmetikartikel aus dem Ausstellungsraum einer Apotheke in der Skalitzer Straße gestohlen und mit seiner Beute über die dortige Fahrbahn geflüchtet sein. Als der Flüchtende die Fahrbahn betreten haben soll, soll er von einem 53-Jährigen erfasst worden sein, der mit einem Wagen auf der Skalitzer Straße vom Kottbusser Tor kommend in Richtung Schlesisches Tor unterwegs gewesen sein soll. Der 46-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Abschnittskommissariat sowie von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.