Radfahrerin beim Abbiegen verletzt

Nr. 0479

Bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg wurde heute Morgen eine Radfahrerin verletzt. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer befuhr gegen 8.50 Uhr die Greifswalder Straße in Richtung Grellstraße und wollte rechts in die Ostseestraße abbiegen. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einer 57-jährigen Radfahrerin, die in gleicher Richtung geradeaus fuhr. Die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und wurde teilweise vom LKW überrollt. Sie erlitt Verletzungen an den Beinen und musste notoperiert werden. Die 57-Jährige schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.