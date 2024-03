Raub mit Messer

Nr. 0466

Heute früh bedrohte ein Unbekannter einen Mann mit einem Messer in Haselhorst und verletzte ihn. Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein unbekannter Mann einen 32-Jährigen gegen 4 Uhr auf der Gartenfelder Straße angesprochen, ihn mit einem Messer bedroht und ihn zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben. Als der 32-Jährige der Forderung nicht nachgekommen sein soll, soll ihn der Angreifer mit dem Messer attackiert und im Bereich des Rumpfes verletzt haben. Anschließend soll der Tatverdächtige ohne Beute in Richtung Burscheider Weg geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Die Einsatzkräfte suchten im Nahbereich nach dem Flüchtenden, konnten ihn allerdings nicht mehr finden. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.