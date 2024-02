Durchsuchungen wegen Verdachts der Bestechlichkeit

Nr. 0433

In zwei Ermittlungsverfahren wegen Bestechlichkeit und Hehlerei wurden heute Morgen durch Einsatzkräfte eines Fachkommissariats beim Landeskriminalamt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin vier Durchsuchungsbeschlüsse an den Wohnanschriften von zwei Beschuldigten in Lichtenberg und Tempelhof sowie von einem Zeugen in Rummelsburg vollstreckt und Beweismittel sichergestellt.

Eine 34-jährige Mitarbeiterin der Kfz-Zulassungsstelle des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten steht im Verdacht, von dort Siegelplaketten und Dokumentensiegel entwendet und diese gegen eine noch nicht bekannte Gegenleistung anderen zur eigenen Verwendung zugänglich gemacht zu haben. In einem zweiten Verfahren wird gegen einen 48-Jährigen wegen Hehlerei ermittelt, da er in Verdacht steht, sich einige dieser Plaketten verschafft zu haben.

Die Durchsuchung bei der 34-Jährigen führte zum Auffinden von Mobiltelefonen, die nun in Hinblick auf etwaige Zusammenhänge der beteiligten Personen ausgewertet werden. Als sogenannte „Zufallsfunde“ wurden bei der Durchsuchung der Wohnung des 48-Jährigen unter anderem mutmaßliche Betäubungsmittel und Waffen sichergestellt. Insofern wurden gesonderte Ermittlungsverfahren eingeleitet.