Kleinkinder bespuckt

Nr. 0400

Eine Frau bespuckte gestern Abend in Schöneberg zwei Kleinkinder. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren gegen 18.30 Uhr eine 22-Jährige und ihr ein Jahr älterer Lebensgefährte auf der Langenscheidtbrücke unterwegs. Dabei schob das Paar einen Kinderwagen, in dem sich zwei Zweijährige befanden. Unvermittelt spuckte eine vorbeikommende Passantin in den Kinderwagen und traf die beiden Kleinen im Gesicht. Der Mann sprach die Frau an, wobei sie ihre Handlung mit der Hautfarbe des Paares und der Kinder begründete und die Vier deswegen auch noch verbal beleidigte. Als sie versuchte, in Richtung Crellestraße weiterzulaufen, hielt der 23-Jährige sie bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeikräfte fest. Ihnen gegenüber gab die 36-Jährige an, der Mann habe ihren Kopf gegen eine Wand gedrückt, was umstehende Zeugen hingegen nicht bestätigen konnten. Gleichwohl leiteten die Einsatzkräfte auch hierzu ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. Die Frau muss sich ebenso wegen Körperverletzung und auch Beleidigung verantworten. Nach Feststellung ihrer Personalien konnte sie ihren Weg fortsetzen. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.