Strohballen in Brand gesetzt

Nr. 0341

Heute Früh kam es in Tiergarten zu einer Sachbeschädigung durch ein Feuer. Ein Mann soll um kurz vor 4.30 Uhr gegenüber Teilnehmern der Dauermahnwache an der Straße des 17. Juni geäußert haben, dass er einen der dort platzierten Strohballen anzünden wolle. Als dieser dann tatsächlich mit einem Benzinkanister zurückgekehrt sein soll, überprüften die Teilnehmer die Strohballen. Einer von diesen sei auf die Mittelinsel befördert und in Brand gesetzt worden. Die eingetroffene Besatzung eines Funkstreifenwagens löschte die Flamme. Der Strohballen ist nicht komplett abgebrannt, die Einsatzkräfte konnten an diesem aber deutlichen Benzingeruch wahrnehmen. Der 62-jährige Tatverdächtige wurde in unmittelbarer Nähe aufgegriffen und seine Identität überprüft, anschließend konnte er seinen Weg fortsetzen und muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen verantworten.